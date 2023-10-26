Запредельный уровень чистоты: просто добавьте это копеечное средство в стиральный порошок — лучший способ отбеливания

Чистые полотенца в корзине для белья. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к совершенству во всем.

Чтобы отбелить белье или одежду белого цвета, вовсе не обязательно замачивать их в специальном отбеливателе.

Лучшим средством, которое сделает ваши вещи кипенно-белыми, вернув им первоначальную белизну, являются таблетки аспирина. Их всего лишь нужно растолочь и подмешать к стиральному порошку.

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Если загрязнения сильные, нужно растолочь 6–7 таблеток и добавить их к порошку или прямо к вещам в барабан стиральной машинки. 

Для отбеливания же достаточно 2–3 таблеток аспирина, добавленных к вашему привычному стиральному порошку.

Стирать нужно в режиме, оптимальном для конкретных вещей. И вы получите какой-то запредельный уровень чистоты. Лучшего средства для стирки еще не придумали.

По материалам domopravitelnitsa.com

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