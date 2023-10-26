Страдали много лет, а избавились за сутки: это «лакомство» — настоящее спасение от тараканов

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Знакомая проблема? Перестаньте тратить деньги на специальную отраву. Чтобы извести вредителей, вам нужно совсем другое средство. Речь идет о тетраборате натрия. Этим порошком пользовались еще советские хозяйки. И можете не сомневаться, он до сих пор замечательно работает.

Этот препарат моментально уничтожает вредителей. Конечно, тараканы не станут есть порошок. Поэтому вам нужно приготовить особое «лакомство».

Рецепт прост. Возьмите 100 граммов загустевшей манной каши, смешайте ее с небольшим количеством сладкого чая, всыпьте сюда же тетраборат натрия и хорошо все перемешайте. Слепите из получившейся массы мелкие шарики и разбросайте их в местах обитания насекомых.

Против такого угощения не устоит ни один таракан. Они сметут его подчистую. Незваные гости сгинут уже через сутки. Вам останется только вынести их за пределы квартиры.

Источник: novostivl.ru