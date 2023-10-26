Нанесли это средство на две минуты и смыли: унитаз сияет чистотой, ни ржавчины, ни известкового налета

Унитаз с ершиком. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит, чтобы дом сверкал чистотой.

Унитаз в туалете будет сверкать чистотой, благодаря этому копеечному средству. Продается оно не в магазине бытовой химии, а в ветеринарной аптеке.

Речь об однохлористом йоде. Это вещество способно справиться с самыми сильными известковыми отложениями и даже ржавчиной, если случай незапущенный.

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Раствор йода нужно нанести на загрязненный участок, оставить на пару минут, а затем смыть. От известкового камня и ржавчины не останется и следа.

Но имейте в виду, что йод нельзя использовать, если в вашем доме трубы сделаны из чугуна или есть алюминиевые элементы.

По материалам remstroiblog.ru

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