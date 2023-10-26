Нанесли это средство на две минуты и смыли: унитаз сияет чистотой, ни ржавчины, ни известкового налета

Унитаз в туалете будет сверкать чистотой, благодаря этому копеечному средству. Продается оно не в магазине бытовой химии, а в ветеринарной аптеке.
Речь об однохлористом йоде. Это вещество способно справиться с самыми сильными известковыми отложениями и даже ржавчиной, если случай незапущенный.
Раствор йода нужно нанести на загрязненный участок, оставить на пару минут, а затем смыть. От известкового камня и ржавчины не останется и следа.
Но имейте в виду, что йод нельзя использовать, если в вашем доме трубы сделаны из чугуна или есть алюминиевые элементы.
По материалам remstroiblog.ru