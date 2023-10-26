Чем заменить картошку фри, чтобы было вкусно и полезно: дети не заметят подмены — будут просить добавку

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Блюдо получится очень похожим на картошку фри. При этом оно будет не только вкусным, но и полезным. Ведь в тыкве содержатся витамины и пищевые волокна.

Все просто. Возьмите 1 килограмм очищенной тыквы. Нарежьте овощ тонкими брусками: не шире сантиметра. Смешайте их с крахмалом и специями. Можно использовать сушеный чеснок, паприку и соль. Выложите тыкву на форму, застеленную пекарской бумагой, и отправьте противень в разогретую до 200 °C духовку.

Засеките 25–30 минут. По прошествии времени извлеките блюдо из печи. Подавайте его в горячем виде с любимым соусом. Можете не сомневаться: далеко не каждый гурман сможет отличить такую тыкву от картошки фри. Дети мигом сметут угощение со стола и будут просить добавки.

Источник: vnimanie.pro