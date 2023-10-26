Вместо соленого огурца и колбасы: добавьте эти продукты в оливье — салат получится в 100 раз полезнее и вкуснее

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Но есть у этого блюда один минус. Оно слишком калорийное. Поэтому те, кто следит за фигурой, не могут себе его позволить.

Тоже грустите по этому поводу? Выше нос! Оказывается, можно заменить некоторые ингредиенты оливье на более полезные. Такой салат не испортит талию, а по вкусу даже превзойдет классический вариант.

Во-первых, нужно уменьшить количество картофеля. Разбавьте салат кислым яблоком. Все просто. Очистите фрукт от кожуры, нарежьте его кубиком, сбрызните лимонным соком и добавьте в оливье.

Во-вторых, замените соленые огурцы свежими. Чем меньше соли, тем полезнее получится салат. К тому же не стоит забывать, что эта специя задерживает в организме воду, а это не самым лучшим образом влияет на внешний вид.

И наконец, уберите из оливье колбасу. Вместо нее положите вареное куриное филе. Этот продукт содержит много белка. А вот жира в нем почти нет. Мясо птицы улучшит вкус салата. При этом его калорийность станет ощутимо ниже.

Источник: издание belnovosti.by