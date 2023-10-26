Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако, как оказалось, такое отверстие может приносить куда большую пользу. Например, оно способно заметно облегчить процесс готовки.

Через эту дырку очень удобно отправлять нашинкованные продукты в тарелку или кастрюлю. При использовании отверстия мимо посуды не упадет ни один кусочек.

Ранее хозяйкам рассказали, как можно очистить липкую плиту от жирного налета. Оказалось, решить проблему поможет средство, которое продается в аптеке и недорого стоит.

По материалам портала vkusno.plus.