Дети от восторга запищат: приготовьте фри из тыквы, а не из картофеля — вкуснее и полезнее

Малыши даже не заметят подмены. Фри получится таким же вкусным и хрустящим, а вместо жиров и быстрых углеводов в тыквенном варианте гораздо больше витаминов и пищевых волокон.

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Нужно взять килограмм очищенной тыквы, нарезать ее на тонкие брусочки шириной не более сантиметра, а потом посыпать крахмалом и специями. Подойдут сладкая паприка, сушеный чеснок, немного соли. Все надо перемешать.

После этого тыкву в обсыпке надо выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 200 градусов в течение 25 минут. Лучше всего подавать блюдо с томатным или йогуртовым соусом и зеленью.