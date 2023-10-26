Дети от восторга запищат: приготовьте фри из тыквы, а не из картофеля — вкуснее и полезнее

Обычно многие дети просят фаст-фуд. Однако картошка фри достаточно вредная. Родители стараются оградить детей от такой жирной пищи. Автор канала Technotion поделилась с домохозяйками рецептом тыквенного фри. Это аналог популярного картофеля фри, но, в отличие от него, блюдо из тыквы будет намного полезнее. А главное, им можно побаловать детей.
Малыши даже не заметят подмены. Фри получится таким же вкусным и хрустящим, а вместо жиров и быстрых углеводов в тыквенном варианте гораздо больше витаминов и пищевых волокон.
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Нужно взять килограмм очищенной тыквы, нарезать ее на тонкие брусочки шириной не более сантиметра, а потом посыпать крахмалом и специями. Подойдут сладкая паприка, сушеный чеснок, немного соли. Все надо перемешать.
После этого тыкву в обсыпке надо выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 200 градусов в течение 25 минут. Лучше всего подавать блюдо с томатным или йогуртовым соусом и зеленью.