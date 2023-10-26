Как избавиться от мышей на дачном участке: больше не будут портить саженцы — отрава не нужна

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Первым делом вредители обгрызут молодые саженцы. Их веточки самые вкусные. Затем в ход пойдут другие деревья и кусты. Многие посадки после этого погибнут. А другие будут долго болеть.

Чтобы избежать подобных неприятностей, многие дачники разбрасывают по участку отраву. Но, как выяснилось, есть и другой способ истребить мышей. Ядовитая химия не нужна. Ее можно заменить строительными смесями.

Речь идет о цементе и алебастре. Оба средства работают одинаково эффективно. Все просто. Возьмите любую еду, скатайте из нее шарики и начините их цементом. Затем разбросайте угощение по участку.

Сделайте это до того, как земля покроется снегом. Мыши непременно съедят все, что вы приготовите, но переварить лакомство не смогут.

Кроме того, можно накрыть кусты лапником или можжевельником. Грызуны не выносят запаха этих растений. Поэтому будут обходить ваш сад за километр.

Источник: aif.ru