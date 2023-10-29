Зачем нужна вторая дырка в раковине: почти никто не использует ее по назначению, а зря

Почти во всех раковинах имеется два отверстия: одно располагается на дне, а второе — на стенке ниже крана. Если функция первого (сливного) — всем понятна, то второе многим кажется бесполезным. На самом деле, это не так.

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Оказывается, создатели раковины задумали эту дырку, чтобы можно было экономить воду. Предполагалось, что люди будут мыть посуду, набрав раковину теплой водой и заткнув нижний слив.

Второе отверстие задумывалось как ограничитель для расточительных хозяев. Наливать воду следовало до его уровня, иначе жидкость бы просто выливалась.

К сожалению, сейчас этим методом пользуются довольно редко. Большинство людей моет грязную посуду под струей воды с постоянно включенным краном.

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По материалам портал trendymen.ru.