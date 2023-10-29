Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как подготовить землю к посадке картофеля. Эксперт составила список работ, которые нужно провести осенью, чтобы через год собрать хороший урожай.

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Можно использовать компост, перегной или навоз. Расход этих средств — от одного до трех ведер на квадратный метр грунта.

Тем, кто предпочитает не органику, а минеральные составы, подойдет смесь суперфосфата и сульфата калия. Первого вещества понадобится 30 граммов на квадратный метр, а второго — 20.

Также можно высадить сидераты. Лучшим выбором для картофеля станет белая горчица. Она насытит почву азотом и защитит культуры от проволочника. В качестве альтернативы подойдут: овес, рожь, пшеница и вика.

Ранее дачникам рассказали, чем нужно обработать плодовые деревья осенью, чтобы защитить их от вредителей и болезней.

По материалам портала «БелНовости».