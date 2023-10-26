Как определить есть ли в рыбе икра: четкие признаки — увидите моментально

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Чтобы провернуть этот фокус, нужно выбрать правильную рыбину. Для начала посмотрите на дату вылова. Берите ту форель, которую поймали в сентябре или в октябре. Это повысит шанс на то, что внутри нее окажется икра.

Далее отсортируйте рыбу по половому признаку. Самку можно легко распознать по голове. Она должна быть небольшого размера с широким носом и скрытыми передними зубами.

Также обратите внимание на анальный плавник. У самок форели он немного выступает.

Размер рыбины тоже очень важен. Помните о том, что небольшие особи, вес которых менее килограмма, еще не достигли половозрелого возраста. Соответственно, икру в них искать бесполезно.

Выбирайте рыбу весом от 3 килограммов и длинной не мене 30 сантиметров. Брюшко форели должно быть плотным и круглым. С такой рыбки можно получить от 400 до 700 граммов красной икры.

Источник: 29.ru