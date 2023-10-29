Этот чудный кустарник затмит надоевшую розу: цветет так, что прохожие визжат от восторга

Осенью дачникам нужно не только собрать урожай, но и подготовиться к следующему сезону. В числе прочего необходимо высадить кустарники.

Тем, кто хочет любоваться своим участком с самой весны, стоит присмотреться к миндалю трехлопастному. Эта культура зацветает одной из первых (в начале мая). В это время, когда на ветвях еще нет листвы, появляются розовые или белоснежные бутоны.

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Стоит отметить, что практичным огородникам такой кустарник не подойдет. Он роскошно цветет, однако не дает плодов.

Помимо декоративности к плюсам растения следует отнести неприхотливость. Трехлопастный миндаль отлично приживется как на солнечном месте, так и в полутени. Для хорошего развития ему требуется только легкая, рыхлая и плодородная земля.

Ранее дачникам рассказали, чем нужно обработать плодовые деревья осенью, чтобы защитить их от вредителей и болезней.

По материалам портала wiki-dacha.ru.