Вкусный и простой рецепт: запекайте яблоки с такой начинкой — десерт, который влюбляет сразу

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Тавлинцев сразу отметил, что для выпечки лучше всего использовать твердые сорта яблок. Это может быть «антоновка» или «гренни смит». Даже у тех, кто не умеет ничего печь, этот десерт получится, так как он очень простой.

Сначала надо вымыть яблоки, а затем отрезать верхушку, аккуратно вырезать сердцевину. Внутрь нужно положить перемолотые орехи, а также стоит добавить корицы и меда, по желанию орехи можно заменить на ягоду. Идеально подойдет клюква. Запекать яблоки надо в разогретой духовке до готовности, пишет «Городовой».