Подожгите лавровый лист в комнате: запищите от восторга, когда увидите результат

Опытные хозяйки знают, что лавровые листы могут пригодиться не только на кухне. Например, из-за своих полезных свойств они способны заменять освежители воздуха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Обычный ароматизатор только устранит неприятные запахи, а лавр дополнительно очистит воздух. Для этого несколько листочков нужно просто положить в тарелку и поджечь.

Благодаря особым соединениям, обладающим противомикробными и противогрибковыми свойствами, такой способ поможет избавить квартиру от бактерий, вирусов и других вредных частиц.

Дым, который образуется при сжигании лавра, отпугнет насекомых. С его помощью можно бороться с комарами, мухами и тараканами. Также он обладает противовоспалительными свойствами.

Ранее хозяйкам рассказали, как можно очистить липкую плиту от жирного налета с помощью средства, которое продается в аптеке и недорого стоит.

По материалам портала novochag.ru