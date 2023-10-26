Как избавиться от конденсата на окнах — тряпка не нужна: положите этот предмет на подоконник

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Чтобы не доводить ситуацию до печальных последствий, нужно предпринять простые действия. Уберите тряпку в сторону. Таким способом конденсат не победить. Лучше купите в супермаркете пару пачек соли. Она поможет устранить капельки воды без особого труда.

Все просто. Насыпьте специю в широкие чашки и поставьте на подоконник. На одно окно нужно взять 400–500 граммов продукта. Соль очень быстро впитает в себя весь конденсат. Когда специя станет твердой, просушите ее в микроволновке и верните на место. Таким образом вы решите проблему раз и навсегда.

Если вариант с солью вам не подходит, попробуйте перевести окно в режим микропроветривания. Это тоже поможет избежать скопления жидкости. Но данная рекомендация актуальна только для пластиковых конструкций.

Источник: takprosto.cc