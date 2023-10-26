Роскачество назвало лучший сервелат — эти 3 марки колбасы точно можно брать: на чистом мясе

Колбаса. Фото: Global Look Press

Данная продукция признана безопасной.

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, облегчив выбор потребителей. Они изучили колбасную продукцию, представленную на отечественном рынке, выбрав только топовые марки. Эти колбасы не содержат опасных добавок и примесей. Их точно можно брать — качество данной продукции на высоте.

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В числе топовой продукции оказался сервелат марки «Ближние горки». Эта колбаса, как утверждают эксперты Роскачества, сделана из натурального сырья, в ее составе чистое мясо. Бренд получил высокую оценку, близкую к идеалу. Производитель отвечает за качество сырья, эту колбасу можно смело брать, не боясь подделок.

Также среди лучших колбас оказалась марка «Клинский». Этот сервелат имеет положительные характеристики — продукция безопасная и натуральная. В ней нет консервантов, красителей или стабилизаторов вкуса, а также канцерогенов. Продукт одобрен экспертами Роскачества и получил высокую оценку.

В тройке лидеров сервелат «Ремит». В этой колбасе нет опасных добавок или примесей. Содержащаяся на этикетке информация достоверна. Производитель не экономил на сырье.

По материалам Primpress

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