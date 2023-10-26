Роскачество назвало лучший сервелат — эти 3 марки колбасы точно можно брать: на чистом мясе

Эксперты Роскачества провели свое независимое исследование, облегчив выбор потребителей. Они изучили колбасную продукцию, представленную на отечественном рынке, выбрав только топовые марки. Эти колбасы не содержат опасных добавок и примесей. Их точно можно брать — качество данной продукции на высоте.
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В числе топовой продукции оказался сервелат марки «Ближние горки». Эта колбаса, как утверждают эксперты Роскачества, сделана из натурального сырья, в ее составе чистое мясо. Бренд получил высокую оценку, близкую к идеалу. Производитель отвечает за качество сырья, эту колбасу можно смело брать, не боясь подделок.
Также среди лучших колбас оказалась марка «Клинский». Этот сервелат имеет положительные характеристики — продукция безопасная и натуральная. В ней нет консервантов, красителей или стабилизаторов вкуса, а также канцерогенов. Продукт одобрен экспертами Роскачества и получил высокую оценку.
В тройке лидеров сервелат «Ремит». В этой колбасе нет опасных добавок или примесей. Содержащаяся на этикетке информация достоверна. Производитель не экономил на сырье.
По материалам Primpress