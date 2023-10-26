На Москву обрушится сильная снежная буря: МЧС сделало экстренное предупреждение

Так как будет настоящий снегопад, уже к пятнице насыплет сугробы снега. Как сообщают в городском хозяйстве, 27 октября в столице может выпасть до 10 см снега. В МЧС Москвы уже объявили желтый уровень погодной опасности. Жителей столицы призывают без надобности не выходить из дома.

«По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение суток 27 октября в столице временами ожидается снегопад. А порывы ветра будут достигать 15 м/с. Просим горожан быть внимательными в непогоду», — гласит объявление в телеграм-канале горкомхоза Москвы.