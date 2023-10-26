На Москву обрушится сильная снежная буря: МЧС сделало экстренное предупреждение

Порой погода в России преподносит сюрпризы. Примечательно, что начало осени порадовало жителей Москвы теплом. Но в октябре погода начала меняться и стартовали первые перепады температуры. Ночью начались заморозки. Примечательно, что прогнозируется снегопад в конце октября. И уже в ночь с 26 на 27 октября начнется снежная буря.
Так как будет настоящий снегопад, уже к пятнице насыплет сугробы снега. Как сообщают в городском хозяйстве, 27 октября в столице может выпасть до 10 см снега. В МЧС Москвы уже объявили желтый уровень погодной опасности. Жителей столицы призывают без надобности не выходить из дома.
«По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 октября и в течение суток 27 октября в столице временами ожидается снегопад. А порывы ветра будут достигать 15 м/с. Просим горожан быть внимательными в непогоду», — гласит объявление в телеграм-канале горкомхоза Москвы.
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Также важно знать, что водителей, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю, настоятельно просят завтра не выезжать на дороги, чтобы не оказаться в опасной ситуации.
«Будьте осторожны, управляя автотранспортом; находясь на улице, старайтесь обходить рекламные щиты и шаткие конструкции; и не оставляйте детей без присмотра», — отмечают в столичном МЧС.