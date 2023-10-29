Разгладят кожу не хуже ботокса: 3 крема от морщин, которые творят чудеса

Зрелой коже необходим тщательный уход. При появлении первых возрастных изменений следует начать пользоваться подходящим кремом.

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Лучшим в своей категории считается омолаживающий крем BTpeel. Он способен запускать естественный процесс обновления кожи, заметно разглаживать морщины и подтягивать овал лица. Благодаря богатому составу с пептидами, витамином Е, коллагеновым комплексом и гиалуроновой кислотой, средство также восстанавливает, тонизирует и увлажнят дерму.

Второе место досталось LA ROCHE POSAY Athelios Age Correct. Помимо борьбы с морщинами и пигментными пятнами, он защищает кожу от солнца.

Замкнул тройку крем против морщин Babor. Этот продукт отличается нежной текстурой, быстро впитывается и не оставляет липкий слой. Поклонницы бренда уверяют, что лифтинг-эффект можно ощутить уже при первом использовании.

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По материалам kp.ru