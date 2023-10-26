Чем полить уставшую герань осенью: нужна одна капля этого средства — растение сразу взбодрится и зацветет

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Чтобы кусты герани обсыпало новыми цветами, нужно полить их самодельным стимулятором. Он обойдется вам в копейки, а эффект будет лучше, чем от дорогого удобрения.

Рецепт простой. Возьмите литровую банку отстоявшейся воды комнатной температуры. Добавьте в нее 0,5 грамма борной кислоты и 1 каплю йода. Старательно все перемешайте и внесите получившуюся жидкость по краю горшка.

Этот состав настолько мощный, что давать его следует не чаще 1 раза в 30 дней. Перед тем как лить подкормку в землю, нужно увлажнить грунт обычной водой. Результат будет виден спустя 7 дней после полива. Листья перестанут желтеть и появятся свежие бутоны.

Источник: novostivl.ru