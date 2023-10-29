Натрите обувь лимонной кислотой: ахнете, какую громадную пользу это принесет

Большая часть хозяек использует лимонную кислоту только на кухне во время готовки. Однако у этого вещества есть масса свойств, позволяющих с пользой применить его в быту.

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В числе прочего лимонка может стать эффективным чистящим средством для обуви. Особенно она пригодится тем, кто любит сапоги и ботинки из замши.

Зимой и осенью такая обувь часто покрывается белыми пятнами. Светлые разводы не уходят во время мытья обычной водой, поэтому приходится тратиться на специализированные чистящие составы.

Лимонная кислота успешно заменит эти средства. Достаточно растворить ложку вещества в четырех стаканах воды, перемешать жидкость и обработать обувь. Состав необходимо оставить на поверхности на десять минут, а затем протереть влажной чистой тряпкой и просушить.

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По материалам портала «БелНовости»