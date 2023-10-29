Этот дивный многолетник цветет все лето, не требуя ухода: успейте посадить осенью

Осень — самое подходящее время для посадки многолетников. В числе прочих в этот период можно разместить на участке иберис.

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Главным плюсом этого растения является длительное цветение. С июня по сентябрь стебли украшают нежные мелкие соцветия-зонтики. Обычно они бывают белого цвета и отличаются приятным ароматом.

Также к достоинствам ибериса стоит отнести неприхотливость. Этот многолетник отлично будет чувствовать себя даже на сухой земле. В обычное время растение можно не удобрять и не поливать. Вносить воду необходимо только при долгой засухе.

Посадка ибериса не вызовет затруднений даже у неопытных дачников. Семена необходимо просто поместить в почву, засыпать, а сверху прикрыть торфом или хвоей.

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По материалам портала wiki-dacha.ru