Узнали гениальное средство против черноты на утюге — есть у каждого в аптечке: нагар растворяет на глазах

Обычным аспирином можно довести почерневшую подошву утюга до блеска. Попробуйте, не пожалеете.
Эта таблетка обладает отбеливающим и разжижающим действием, ее давно используют в стирке белых тканей. Однако и на технике она тоже способна хорошо себя проявить.
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Для начала утюг разогрейте на функции пара. Далее возьмите таблетку пинцетом и потрите ей по нагару.
Растворяясь, аспирин разъест наслоения. Если нагар старый и тяжелый, то повторите процесс. Либо завершите его коробком спичек, натирая поверхность утюга коричневой стороной.
Источник: News.Myseldon.