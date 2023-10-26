Узнали гениальное средство против черноты на утюге — есть у каждого в аптечке: нагар растворяет на глазах

Утюг до и после очищения. Фото: соцсети

Метод отлично зарекомендовал себя среди пользователей.

Обычным аспирином можно довести почерневшую подошву утюга до блеска. Попробуйте, не пожалеете.

Эта таблетка обладает отбеливающим и разжижающим действием, ее давно используют в стирке белых тканей. Однако и на технике она тоже способна хорошо себя проявить.

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Для начала утюг разогрейте на функции пара. Далее возьмите таблетку пинцетом и потрите ей по нагару.

Растворяясь, аспирин разъест наслоения. Если нагар старый и тяжелый, то повторите процесс. Либо завершите его коробком спичек, натирая поверхность утюга коричневой стороной.

Источник: News.Myseldon.

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