Самые вкусные и выносливые сорта: топ лучших плодовых деревьев для короткого лета

Там, где лето короткое и не слишком теплое, не всегда удается вырастить сладкие и вкусные фрукты: условия не самые комфортные.
Однако селекционеры вывели сорта, которые не подведут вас даже при самом прохладном лете.
Фрукты с этих деревьев будут вкусными, словно их привезли с юга! Урожайность и морозостойкость культур тоже вас порадует.
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Стоит обратит внимание на грушу «брянская красавица», которая дает вкусные плоды с нежным ароматом. Сорт устойчив к холодам, отлично противостоит болезням.
Слива «бербанк гигант» дает поистине гигантские сливы, которые долго хранятся на дереве и рано поспевают. Морозостойкость — выше всех похвал, вплоть до минус 45.
Яблоня «алтайское бархатное» очень устойчива к парше, урожай радует. Яблочки у нее сочные кисло-сладкие.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».