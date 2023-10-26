Самые вкусные и выносливые сорта: топ лучших плодовых деревьев для короткого лета

Там, где лето короткое и не слишком теплое, не всегда удается вырастить сладкие и вкусные фрукты: условия не самые комфортные.

Однако селекционеры вывели сорта, которые не подведут вас даже при самом прохладном лете.

Фрукты с этих деревьев будут вкусными, словно их привезли с юга! Урожайность и морозостойкость культур тоже вас порадует.