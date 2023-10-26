Спасаем орхидею от чахлости одним простым действием: всегда работает

Орхидеи. Фото: соцсети

Растение часто страдает из-за неправильного ухода.

Если ваша орхидея стала чахнуть, выньте ее из горшка и осмотрите корни. Не исключено, что на них появилась гниль.

Удалите отмершие и испорченные корешки, а также увядшие листья и пересадите растение в новый горшок.

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Это обязательно простимулирует цветок к возрождению. Также помогут удобрения, которые любит эта культура.

Особенно хорошо помогают орхидее концентрированные подкормки вроде «Оазиса», «Сада чудес», «Идеала», «Радуги». Обязательно строго соблюдайте правила приготовления раствора и пропорции.

Источник: udobrenium.ru

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