Спасаем орхидею от чахлости одним простым действием: всегда работает

Если ваша орхидея стала чахнуть, выньте ее из горшка и осмотрите корни. Не исключено, что на них появилась гниль.
Удалите отмершие и испорченные корешки, а также увядшие листья и пересадите растение в новый горшок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Это обязательно простимулирует цветок к возрождению. Также помогут удобрения, которые любит эта культура.
Особенно хорошо помогают орхидее концентрированные подкормки вроде «Оазиса», «Сада чудес», «Идеала», «Радуги». Обязательно строго соблюдайте правила приготовления раствора и пропорции.
Источник: udobrenium.ru