Моем кухню только этим составом — очень довольны: хорошо убирает жир, не имеет запаха

Уборка. Фото: соцсети

Этот метод понравится тем, кто не приветствует едкую химию.

Далеко не каждая хозяйка приветствует в уборке кухни химию, которая разъедает сальные наслоения и липкость на стенках.

Запах у нее — еще тот, да и воздействует она на поверхности иногда совсем не так, как хочется.

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В качестве успешной альтернативы покупным готовым средствам можно использовать народный состав из соды и растительного масла. Возьмите две части порошка и одну часть масла, смешайте в кашицу.

Состав нанесите на загрязнения, подождите 15 минут и протрите все губкой. Далее смойте водой. Это средство отлично убирает липкость.

Источник: дзен-канал Technotion.

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