Моем кухню только этим составом — очень довольны: хорошо убирает жир, не имеет запаха

Далеко не каждая хозяйка приветствует в уборке кухни химию, которая разъедает сальные наслоения и липкость на стенках.
Запах у нее — еще тот, да и воздействует она на поверхности иногда совсем не так, как хочется.
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В качестве успешной альтернативы покупным готовым средствам можно использовать народный состав из соды и растительного масла. Возьмите две части порошка и одну часть масла, смешайте в кашицу.
Состав нанесите на загрязнения, подождите 15 минут и протрите все губкой. Далее смойте водой. Это средство отлично убирает липкость.
Источник: дзен-канал Technotion.