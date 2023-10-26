Протерли пластиковый подоконник аптечным средством за 13 рублей — стал белее белого: жаль, раньше не знали

Обычная перекись водорода за 13 рублей — это отличный отбеливатель для пластика, только не все об этом знают.

Если ваш подоконник стал сероватым, а микроволновка пожелтела, смочите в перекиси ватный диск и обработайте поверхности, они быстро побелеют.

Если же проблема слишком глобальная, на помощь придет иное аптечное средство — «Димексид». Оно смывает любые загрязнения без следа.