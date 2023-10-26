Протерли пластиковый подоконник аптечным средством за 13 рублей — стал белее белого: жаль, раньше не знали

Аптечное средство. Фото: соцсети

Вы удивитесь, как просто осветлить пластик.

Обычная перекись водорода за 13 рублей — это отличный отбеливатель для пластика, только не все об этом знают.

Если ваш подоконник стал сероватым, а микроволновка пожелтела, смочите в перекиси ватный диск и обработайте поверхности, они быстро побелеют.

Если же проблема слишком глобальная, на помощь придет иное аптечное средство — «Димексид». Оно смывает любые загрязнения без следа.

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Завершите процесс очищения мыльным раствором, а потом чистой водой.

Источник: дзен-канал Technotion.

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