Замиокулькас обожает этот мусор: даем раз в месяц — куст растет бешеными темпами, листья не сохнут

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Не переживайте за свой кошелек. Замиокулькас настолько непритязателен, что вполне обойдется мусором. Оказывается, растение просто обожает цитрусовые корки. В них содержится уйма питательных веществ, которые положительно влияют на рост «долларового дерева». Кроме того, эти пищевые отходы препятствуют образованию грибка, от которого часто страдают комнатные растения.

Чтобы замиокулькас преобразился, нужно приготовить цитрусовый настой. Рецепт прост. Возьмите кожуру одного апельсина, залейте ее двумя литрами кипятка и подождите сутки. Когда время пройдет, разбавьте концентрат водой: в соотношении 1:1. А затем используйте эту жидкость для полива.

Подкормку нужно проводить раз в месяц. Если все сделать правильно, «долларовое дерево» начнет расти ударными темпами. Листья перестанут сохнуть и приобретут насыщенный изумрудный цвет.

Источник: frukti-yagodi.ru