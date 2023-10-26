Обрезайте гортензию в ноябре только так, иначе испортите

Поздней осенью обязательно надо обрезать гортензию. В противном случае растение не переживет зиму и даже может погибнуть.

Лучшее время — начало ноября, когда останавливается сокодвижение. Дождитесь, когда цветок скинет листья, и приступайте. Если что-то осталось — снимите самостоятельно.