Обрезайте гортензию в ноябре только так, иначе испортите

Поздней осенью обязательно надо обрезать гортензию. В противном случае растение не переживет зиму и даже может погибнуть.
Лучшее время — начало ноября, когда останавливается сокодвижение. Дождитесь, когда цветок скинет листья, и приступайте. Если что-то осталось — снимите самостоятельно.
Также надо убрать все соцветия. Обрежьте секатором. Должны остаться только лишь палки.
Основные побеги надо обрезать хотя бы на две почки, так как весной растение может истечь соком и погибнуть.
Слабые, скрещенные скелетные ветви тоже удаляем.
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