Храните лук только так: пролежит в квартире до самой весны и не загниет

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как нужно хранить лук в квартире. Эксперт отметила, что при соблюдении правильных условий головки пролежат всю зиму, а вот из-за некоторых ошибок они сгниют за считанные недели.

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В первую очередь необходимо отказаться от хранения лука в пакетах. Это в разы ускорит процессы гниения.

Вместо пакетов нужно использовать корзины. Овощи следует аккуратно сложить и оставить на утепленной лоджии.

Если балкон не застеклен, в холодное время лук лучше переместить в квартиру. Для хранения при температуре от +16 до +25 градусов отлично подойдут сетки или ящики. В таких условиях к овощам будет поступать воздух, благодаря чему они благополучно пролежат несколько месяцев.

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По материалам портала «БелНовости».