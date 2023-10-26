Как почистить подушку от грязи и микробов: на выручку придет копеечный продукт — будет как новая

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Но не спешите бежать в химчистку. Поберегите свои деньги! Стирать подушки в машинке — тоже не самая хорошая идея. Так как большинство наполнителей не переживут таких манипуляций. Даже синтетическое волокно сваляется после нескольких циклов стирки.

На самом деле есть другой способ справиться с проблемой. Вам понадобится большой кусок марли, вода и сода. Если марли нет, можно воспользоваться другой тканью.

Все просто. Посыпьте подушку содой. Накройте ее влажным полотном и оставьте в таком виде на 2 часа. За это время продукт впитает в себя всю грязь. По прошествии времени отряхните изделие от белого порошка и как следует просушите.

Подушка будет сиять чистотой. У микробов не останется никаких шансов, так как благоприятная для их развития среда будет уничтожена.

Одеяла можно привести в порядок точно таким же способом. Чтобы спальные принадлежности не стали источником патогенных микроорганизмов, их следует чистить не реже одного раза в месяц.

Источник: gorodche.ru