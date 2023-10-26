1 ложка на ведро воды — земля стала рыхлая, воздушная, плодородная, ничем не будет болеть

В погоне за урожаем многие садоводы вносят много органики в почву. Но избыток азота ведет к большому содержанию нитратов в плодах. А это вредит нашему здоровью в первую очередь.
Можно использовать удобрение, которое ускоряет образование гумуса в почве без всякого вреда. Вносить в грунт можно как осенью, так и весной.
Грунт станет рыхлым, нежным, воздушным, будущие растения не будут ничем болеть.
Разведите в ведре теплой воды 10 мл препарата «Байкал-ЭМ». Средство поможет быстро переработать в почве вещества и ускорить перегнивание.
Теперь проливайте землю, не опрыскивайте, эффект будет лучше.
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