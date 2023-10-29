Обрежьте розы осенью по этой схеме: будут цвести пышно и долго

Розы — весьма капризные растения, требующие тщательного ухода. Особенно важно как следует подготовить кустарники к зиме.

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В первую очередь необходимо убрать с растений всю листву, включая ту, которая выглядит здоровой. Иначе в оставленной зелени активизируются все инфекционные процессы.

Также важно удалить все невызревшие побеги. Спешить с процедурой не стоит. Если сделать это, когда на улице еще достаточно тепло, можно спровоцировать образование новых побегов.

После обрезки тонкие ветви нужно обработать зеленкой. Срезы, образовавшиеся на месте толстых веток, необходимо замазать садовым варом.

Ранее дачникам рассказали, чем можно обработать плодовые деревья осенью, чтобы защитить их от вредителей и болезней.

По материалам портала ogorod.ru