Просто бросили 2 таблетки из аптечки — тюль достали неузнаваемым: будто только купили, кристально-белый

Тюлю свойственно со временем сереть и терять былую белизну, даже при систематической стирке. Грязь в любом случае накапливается в волокнах, и занавеска перестает радовать своим внешним видом.
Но не спешите выбрасывать любимые шторы. На помощь может прийти совершенно неожиданное средство! Речь идет о копеечном аспирине.
В сочетании с порошком эти таблетки дают потрясающий отбеливающий уход, очень бережный и эффективный.
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Разместите тюль в машинке, сверху штор положите две таблетки аспирина. Кроме того, в лоток для предварительной стирки отмерьте одну столовую ложку соды.
Отсек для порошка тоже наполните моющим средством, обязательно для белых вещей с отбеливающим составом.
Далее включите деликатную стирку и на выходе наслаждайтесь результатом.
Источник: «Своими руками»