Просто бросили 2 таблетки из аптечки — тюль достали неузнаваемым: будто только купили, кристально-белый

Тюлю свойственно со временем сереть и терять былую белизну, даже при систематической стирке. Грязь в любом случае накапливается в волокнах, и занавеска перестает радовать своим внешним видом.

Но не спешите выбрасывать любимые шторы. На помощь может прийти совершенно неожиданное средство! Речь идет о копеечном аспирине.

В сочетании с порошком эти таблетки дают потрясающий отбеливающий уход, очень бережный и эффективный.