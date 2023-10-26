Просто бросили 2 таблетки из аптечки — тюль достали неузнаваемым: будто только купили, кристально-белый

Тюль. Фото: соцсети

Вам понравится это средство в использовании.

Тюлю свойственно со временем сереть и терять былую белизну, даже при систематической стирке. Грязь в любом случае накапливается в волокнах, и занавеска перестает радовать своим внешним видом.

Но не спешите выбрасывать любимые шторы. На помощь может прийти совершенно неожиданное средство! Речь идет о копеечном аспирине.

В сочетании с порошком эти таблетки дают потрясающий отбеливающий уход, очень бережный и эффективный.

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Разместите тюль в машинке, сверху штор положите две таблетки аспирина. Кроме того, в лоток для предварительной стирки отмерьте одну столовую ложку соды.

Отсек для порошка тоже наполните моющим средством, обязательно для белых вещей с отбеливающим составом.

Далее включите деликатную стирку и на выходе наслаждайтесь результатом.

Источник: «Своими руками»

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