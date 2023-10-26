1 стакан удобрения вылечит смородину и яблоню от всех болезней и вредителей — льем в ноябре

Налейте в отдельную емкость один литр любой кисломолочной сыворотки. Добавьте четыре капли йода. Это лучший антисептик, который также поможет напитать растения полезными элементами.

Далее берите стакан, переливайте туда полученный раствор и разводите в 10 литрах воды. Таким удобрением надо пролить плодовые деревья в приствольный круг в ноябре.

А летом таким образом можно еще и опрыскать листву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».