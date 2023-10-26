1 стакан удобрения вылечит смородину и яблоню от всех болезней и вредителей — льем в ноябре

Смородина и яблоня обожают удобрение, которое мгновенно избавляет их от вредителей и всевозможных болезней. Вносить можно как летом, так и поздней осенью, даже в ноябре.
Налейте в отдельную емкость один литр любой кисломолочной сыворотки. Добавьте четыре капли йода. Это лучший антисептик, который также поможет напитать растения полезными элементами.
Далее берите стакан, переливайте туда полученный раствор и разводите в 10 литрах воды. Таким удобрением надо пролить плодовые деревья в приствольный круг в ноябре.
А летом таким образом можно еще и опрыскать листву.
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