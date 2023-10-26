Что нужно положить в погреб, чтобы овощи не гнили: возьмите этот продукт — плесень тоже не появится

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Если вы тоже столкнулись с данной проблемой, не спешите впадать в панику. Уровень влажности можно снизить легким и не затратным способом. Для этого вам потребуется раздобыть один продукт.

Речь идет о пищевом меле. Инструкция очень простая. Разложите бруски мела по тканевым мешочком и разбросайте их по всему погребу. Можно положить мел прямо в ящики с овощами. Вреда запасам от этого не будет. А польза огромная!

Секрет в том, что благодаря своей структуре этот продукт отлично поглощает излишки влаги, тем самым предотвращая образование плесени и загнивание овощей. Если в вашем погребе очень сыро, мешочки с мелом нужно обновлять несколько раз в году.

Источник: berdsk-online.ru