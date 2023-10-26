Жимолость попрет бешеными темпами, если в ноябре обрезать только так

Жимолость в поздний осенний период обязательно надо обрезать. Но сначала дождитесь, когда дерево уйдет в спячку, то есть сбросит все листья. Лучшее время — ноябрь.
Некоторые мульчируют жимолость на зиму, но лучше это не делать, так как там селятся мыши. Они обожают именно этот кустарник.
У жимолости всегда есть ветки, которые лежат на земле. Весной они будут мешаться, поэтому лучше всего удалить.
Вырезайте также мелкие и тонкие побеги, поросль. Обратите внимание на перекрестные ветки, они тоже будут создавать неудобства для нормального развития куста. Поэтому тоже убираем.
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