Жимолость попрет бешеными темпами, если в ноябре обрезать только так

Как обрезать жимолость. Фото: соцсети

Весной кустарник проснется рано.

Жимолость в поздний осенний период обязательно надо обрезать. Но сначала дождитесь, когда дерево уйдет в спячку, то есть сбросит все листья. Лучшее время — ноябрь.

Некоторые мульчируют жимолость на зиму, но лучше это не делать, так как там селятся мыши. Они обожают именно этот кустарник.

У жимолости всегда есть ветки, которые лежат на земле. Весной они будут мешаться, поэтому лучше всего удалить.

Вырезайте также мелкие и тонкие побеги, поросль. Обратите внимание на перекрестные ветки, они тоже будут создавать неудобства для нормального развития куста. Поэтому тоже убираем.

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