Жимолость попрет бешеными темпами, если в ноябре обрезать только так

Жимолость в поздний осенний период обязательно надо обрезать. Но сначала дождитесь, когда дерево уйдет в спячку, то есть сбросит все листья. Лучшее время — ноябрь.

Некоторые мульчируют жимолость на зиму, но лучше это не делать, так как там селятся мыши. Они обожают именно этот кустарник.