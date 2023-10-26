Что высадить около гортензии: хвойные и злаки в первую очередь

Гортензия, безусловно, сама по себе красива и роскошна. Однако в сочетании с некоторыми растениями она начинает играть по-новому, радовать глаз и поднимать настроение.
В тому же некоторые растения благоприятно воздействуют друг на друга, помогая и стимулируя рост соседей.
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В первую роль в качестве соседей гортензии стоит рассмотреть злаковые и хвойные растения. Это отличные спутники цветка.
Очень красиво около гортензии также смотрится астильба древовидная и роза. Яркое и эффектное сочетание.
Источник: Telegram-канал «Дачник»