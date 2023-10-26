Что высадить около гортензии: хвойные и злаки в первую очередь

Гортензия, безусловно, сама по себе красива и роскошна. Однако в сочетании с некоторыми растениями она начинает играть по-новому, радовать глаз и поднимать настроение.

В тому же некоторые растения благоприятно воздействуют друг на друга, помогая и стимулируя рост соседей.