Генеральский сорт томатов для ленивых — будете собирать ведрами, не болеет, без подвязки

В среднем плоды достигают 300-400 грамм. На вкус кисло-сладкие, но долго не хранятся, до месяца.

Такой томат годится на салаты, кетчупы, томатную пасту.

Этот сорт вообще ничем не болеет, никакой фитофтороз ему не страшен.

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