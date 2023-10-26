Генеральский сорт томатов для ленивых — будете собирать ведрами, не болеет, без подвязки

Сорта томатов. Фото: соцсети

Мегаурожайный.

Дачники очень хвалят удивительный сорт томатов, который называется «монгольский карлик». Крупноплодный, его вообще не надо подвязывать.

Растет сам, без удобрений, для самых ленивых. Садоводы за глаза его называют генеральским сортом.

В среднем плоды достигают 300-400 грамм. На вкус кисло-сладкие, но долго не хранятся, до месяца.

Такой томат годится на салаты, кетчупы, томатную пасту.

Этот сорт вообще ничем не болеет, никакой фитофтороз ему не страшен.

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