Готовим крыжовник к зиме только так: 4 важных пункта для урожайности и здоровья

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Во-первых, уберитесь в приствольных кругах. Избавьтесь от всей сорной травы, а также всех растительных остатков. Прорыхлите почву вокруг.

Во-вторых, проведите обрезку. Удалите старые, сухие, больные и неплодоносящие ветки. Вырежьте побеги, которые растут внутрь кроны. Оставьте всего 20-25 разновозрастных ветвей.

В конце работы обработайте все срезы (садовым варом или золой).

В-третьих, проведите профилактическую обработку. Опрыскайте бордоской жидкостью в три процента.

В-четвертых, внесите подкормку. Используйте перегной или компост (2-3 килограмма), суперфосфат (50 граммов) и хлористый калий (40 граммов на 1 квадратный метр).

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»