Вывели следы от чернил на рубашке аптечным средством: намочили — испарились на глазах!

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Для этой цели используйте обычный аптечный «Димексид». Смочите в средстве ватный диск и протрите следы от ручки. Пятна будут таять на ваших глазах!

К слову, «Димексид» также отлично работает на пластике, он осветляет его, убирает желтизну и серость. Нужно просто протереть пластиковые детали ватным диском со средством, как и в первом случае.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей»