Вывели следы от чернил на рубашке аптечным средством: намочили — испарились на глазах!

Школьники, студенты и офисные работники часто оставляют на рубашках следы от ручки. Чернила же вывести с одежды обычным стиральным порошком практически невозможно – в лучшем случае пятна уйдут через несколько стирок.
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Для этой цели используйте обычный аптечный «Димексид». Смочите в средстве ватный диск и протрите следы от ручки. Пятна будут таять на ваших глазах!
К слову, «Димексид» также отлично работает на пластике, он осветляет его, убирает желтизну и серость. Нужно просто протереть пластиковые детали ватным диском со средством, как и в первом случае.
Источник: Telegram-канал «Фабрика идей»