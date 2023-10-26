2 капли стимулятора, и герань моментально укоренилась в воде — корни полезут щеткой через час

Как только обрезали — подсушите веточку 10 минут, пусть полежит. Затем отправляйте в кипяченую воду, в сырую нельзя, так как они могут загнить.

Ставим стаканчики в теплое место, самая лучшая температура — плюс 25. Корни полезут уже через несколько часов.

Кстати, на дно стаканчика с водой надо добавить цеолит и укоренитель фитоклон. Достаточно всего две капли.

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