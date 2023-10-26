2 капли стимулятора, и герань моментально укоренилась в воде — корни полезут щеткой через час

Герань можно легко и быстро укоренить в воде, если знать несколько правил. Прежде чем обрезать побег у цветка, секатор надо обработать перекисью водорода. Побег должен быть максимум 10 сантиметров, не выше.
Как только обрезали — подсушите веточку 10 минут, пусть полежит. Затем отправляйте в кипяченую воду, в сырую нельзя, так как они могут загнить.
Ставим стаканчики в теплое место, самая лучшая температура — плюс 25. Корни полезут уже через несколько часов.
Кстати, на дно стаканчика с водой надо добавить цеолит и укоренитель фитоклон. Достаточно всего две капли.
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