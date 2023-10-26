Живительный эликсир для спатифиллума — новое удобрение, о котором не все знают

И речь идет о новом препарате «FERTIKA Люкс», о котором знают не все. Подкормка содержит все макро- и микроэлементы, которые необходимы спатифиллуму для роста и цветения. Продается во всех цветочных магазинах.

На пять литров теплой воды надо развести по половине столовой ложки препарата. Размешиваете и поливаете.

С октября по март лучше всего подкармливать спатифиллум один раз в два месяца.

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