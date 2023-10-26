Желтый налет и липкие наслоения на кастрюлях легко смыли этим составом: грязь растворяется и стекает сама

Кастрюли со временем покрываются липким налетом и желтыми наслоениями из-за пищевых паров и жира.

Даже металлической щеткой убрать эту грязь бывает крайне сложно, к тому же жесткие абразивы царапают поверхность посуды. Так что же делать? Попробуйте этот эффективный состав из соды и уксуса. Он работает на ура, а стоит копейки.

Когда вы нанесете народное средство на кастрюли, оно сразу начнет растворять наслоения и сделает почти всю работу за вас. Вам нужно будет лишь помочь немного посуде и удалить остатки грязи жесткой стороной губки с водой.