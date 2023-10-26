Шеи у фиалок — как избавиться от проблемы, совет профессионалов

У фиалок бывают так называемые «шеи». Это все, что над грунтом и до точки роста — того места, где растут свежие листья. Это не красит растение. И лучше всего цветок выращивать без этого.

Есть два важных фактора в уходе, которые помогут избежать роста шеи. Но сначала надо понять, как она образуется. По мере роста растения новые ряды листьев образовываются сверху. При этом нижние ряды постепенно стареют и отмирают. И этот естественный процесс мы отменить не можем.