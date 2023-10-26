Шеи у фиалок — как избавиться от проблемы, совет профессионалов

Шеи у фиалок. Фото: соцсети

Как ухаживать за растением дома.

У фиалок бывают так называемые «шеи». Это все, что над грунтом и до точки роста — того места, где растут свежие листья. Это не красит растение. И лучше всего цветок выращивать без этого.

Есть два важных фактора в уходе, которые помогут избежать роста шеи. Но сначала надо понять, как она образуется. По мере роста растения новые ряды листьев образовываются сверху. При этом нижние ряды постепенно стареют и отмирают. И этот естественный процесс мы отменить не можем.

Но мы можем дать фиалке хорошее освещение, тогда рост шеи замедлится. То есть горшок надо ставить строго на солнечную часть подоконника.

Не забывайте и про температуру воздуха. Если цветок растет при 18-20 градусах, то появление шеи значительно замедляется.

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