Всегда окунаем семена перед посадкой в «Белизну»: урожай роскошный, не болеют — эффект обалденный

Огород. Фото: Global Look Press

Методика безоговорочно рабочая.

Обычная «Белизна» 10% — это отличное средство для протравливания семян. Не игнорируйте эту процедуру, поскольку семена каждого второго пакета в продаже заражены различными болезнями и грибками. Это подтверждают лабораторные исследования.

Увидеть заразу невозможно, а обнаружить реально лишь когда растение заболеет. Поэтому не рискуйте, опустите семена в хлорное средство, и вы не нарадуетесь урожаю и здоровью своих культур.

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Окуните сухие семена в «Белизну» на несколько минут, но не более 10. Далее промойте их в чистой воде и сразу же приступите к посадке.

Источник: belnovosti.by

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