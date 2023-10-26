Всегда окунаем семена перед посадкой в «Белизну»: урожай роскошный, не болеют — эффект обалденный

Обычная «Белизна» 10% — это отличное средство для протравливания семян. Не игнорируйте эту процедуру, поскольку семена каждого второго пакета в продаже заражены различными болезнями и грибками. Это подтверждают лабораторные исследования.

Увидеть заразу невозможно, а обнаружить реально лишь когда растение заболеет. Поэтому не рискуйте, опустите семена в хлорное средство, и вы не нарадуетесь урожаю и здоровью своих культур.