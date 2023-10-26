Обрабатываем розу осенью только так: не болеет, отлично зимует, роскошная

Крайне важно розы гармонично ввести в зиму. Для этого необходимо обработать растение, а также укрыть его.
Если розы перезимуют хорошо, то и шикарное цветение в новом сезоне не заставит себя долго ждать.
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Перед тем, как укрыть розу, обязательно внесите фосфорно-калийное удобрение для укрепления корневой системы, сократите полив и рыхление земли, не забудьте про санобрезку растения. Удалите до ноября все листья с розы и сожгите их.
Обязательно обработайте культуру раствором железного купороса (3%), а также фунгицидами против грибка.
Если место прививки оголено, окучьте его с компостом, перегноем или хотя бы просто землей.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»