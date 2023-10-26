Обрезка яблони и груши в ноябре: какие ветки можно укорачивать, а какие нет

В ноябре часто так бывает, что листья плодовых деревьев еще не успевают опасть. У растения происходит так называемый сбой, когда оно не чувствует приближающуюся зиму.
В этом случае, кстати, многие садоводы пытаются самостоятельно ободрать листовую массу, чего делать категорически нельзя. Все должно происходить естественно, вы можете сделать только хуже дереву.
В ноябре — лучшее время для обрезки яблони, лучше всего приступать к процессу до 10 числа.
Если яблоня превышает три метра, то ее надо обрезать. В противном случае вы не сможете за деревом должным образом ухаживать. Срезайте молодые приросты, оставляйте только плодовые побеги до 30 сантиметров, на концах которых есть круглые почки.
Середину тоже надо прорезывать, чтобы попадал свет — убирайте центральный проводник, оставляйте только боковые ветки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».