Обрезка яблони и груши в ноябре: какие ветки можно укорачивать, а какие нет

В ноябре часто так бывает, что листья плодовых деревьев еще не успевают опасть. У растения происходит так называемый сбой, когда оно не чувствует приближающуюся зиму.

В этом случае, кстати, многие садоводы пытаются самостоятельно ободрать листовую массу, чего делать категорически нельзя. Все должно происходить естественно, вы можете сделать только хуже дереву.