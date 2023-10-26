Укрывать розы нужно не ранее ноября: как это сделать правильно, чтобы цветы хорошо сохранились

Розам необходимо укрытие в зиму, это знают все. Однако торопиться с этим не нужно. Прячьте кустарник под специальные материалы не ранее ноября, когда установится стабильная температура воздуха около ноля.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Хорош для укрытия розы лапник, укладывайте его между кустами и сверху. Далее установите каркас, желательно с большими дугами. Так цветам будет комфортно.
При температуре от -4 наденьте укрывной материал на каркас. Лучше в два слоя из лутрасила (спанбонда) и плотной пленки.
Учтите, что пленкой нужно укрывать розы, только когда начнутся устойчивые морозы, перед появлением снега.
Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»