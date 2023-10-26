Укрывать розы нужно не ранее ноября: как это сделать правильно, чтобы цветы хорошо сохранились

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Хорош для укрытия розы лапник, укладывайте его между кустами и сверху. Далее установите каркас, желательно с большими дугами. Так цветам будет комфортно.

При температуре от -4 наденьте укрывной материал на каркас. Лучше в два слоя из лутрасила (спанбонда) и плотной пленки.

Учтите, что пленкой нужно укрывать розы, только когда начнутся устойчивые морозы, перед появлением снега.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»