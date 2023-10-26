Нанесли соль и удивились — черное днище сковороды стало светлеть на глазах: называем отличное средство от нагара

Нагар на сковороде легко смывается. Фото: соцсети

Методика проста нереально.

При помощи простого набора средств вы можете избавить свои сковороды от застарелого плотного нагара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Осыпьте черное дно сковороды солью, потом содой, далее полейте моющим средством для посуды.

Размажьте средства по сковороде при помощи посудной губки и покройте салфетками. Потом возьмите уксус и пролейте салфетки.

Вы заметите шипение и образование пены, оставьте так сковороду на час. Потом уберите наслоения металлической губкой.

Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»

Читайте также