Нанесли соль и удивились — черное днище сковороды стало светлеть на глазах: называем отличное средство от нагара

При помощи простого набора средств вы можете избавить свои сковороды от застарелого плотного нагара.
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Осыпьте черное дно сковороды солью, потом содой, далее полейте моющим средством для посуды.
Размажьте средства по сковороде при помощи посудной губки и покройте салфетками. Потом возьмите уксус и пролейте салфетки.
Вы заметите шипение и образование пены, оставьте так сковороду на час. Потом уберите наслоения металлической губкой.
Источник: Telegram-канал «Дневник хозяйки. Лайфхаки»