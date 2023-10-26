Потратили чуть больше 10 рублей — а такой результат! Аптечное средство за раз избавило от желтизны ванну

Не стоит ломать голову над тем, как убрать желтизну с ванны, душевого поддона, унитаза или раковины. Есть очень эффективные средства, которые продаются в любой аптеке. Стоят они сущие копейки.

Речь идет о нашатырном спирте и перекиси водорода, в паре они дают потрясающий очищающий результат.